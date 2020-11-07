رئيس الوزراء البريطاني جونسون يهنىء بايدون وهاريس

قالت اوساط مقر رئاسة الوزراء البريطانية ان بوريس جونسون رئيس الوزراء اتصل بالرئيس السادس والاربعين المنتخب ونائبته باميلا هاريس مهنئا بفوزهما في الانتخابات الرئاسية الاميركية متمنيا العمل معهما في المرحلة المقبلة . ويعرف عن جونسون علاقته المميزة بدونالد ترامب الرئيس المهزوم ، وسبق لارامل ان اعلن مرارا انه يدعم بشكل كامل سياسات جونسون وفي مقدمتها انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي .