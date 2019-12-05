إيران تكشف للمرة الأولى عن منظومة ذكية لإدارة اتصالات قواتها المسلحة

أزاحت هيئة الأركان العامة في إيران الستار اليوم الخميس، عن أول منظومة ذكية لـ"إدارة الاتصالات في القوات المسلحة" الإيرانية، وذلك خلال معرض "منجزات منظمة الصناعات الدفاعية".وتتضمن المنظومة 4 أجزاء فرعية تقوم في إطار الأمن الاستخباري للقوات المسلحة، وهدفها الربط بين المعدات العسكرية والدفاعية في عملية ذكية من مستوى القوات العملانية.وتشير الهيئة إلى أن الهدف من هذه المنظومة كذلك، زيادة سرعة ودقة الرد على طلبات القوات المسلحة وتوفير الإمكانية للقوات المسلحة لمتابعة الرد على مطالبها بصورة دقيقة، والمشاركة فيها بصورة فاعلة.وصممت المنظومة لتأمين الاتصال والتعامل الوثيق والآني في سياق استراتيجية وزارة الدفاع لدعم القوات المسلحة.

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