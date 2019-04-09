السيسي: العلاقات مع أمريكا في أفضل حالاتها.. ونسعى لنقلة نوعية

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دعوته الكريمة له بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل نقلة نوعية في العلاقة بين واشنطن والقاهرة.

وأضاف "السيسي" خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة الأمريكي، أن العلاقات المصرية الأمريكية في أفضل حالاتها على مدار السنوات الماضية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى العاصمة واشنطن، في الثامنة من مساء الإثنين 8 أبريل (بتوقيت القاهرة)، الثانية ظهرا (بتوقيت الولايات المتحدة). تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.