السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إعادة سفيريها إلى كل من الإمارات والبحرين بعد أن تم استدعائهما سابقا على خلفية إبرام البلدين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.