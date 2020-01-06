جون بولتون يصدر بيانا باستعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب

أصدر مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة السابق جون بولتون اليوم الاثنين بيانا، أكد فيه استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.