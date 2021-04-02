إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي إثر تهديد أمني

قالت تقارير اعلامية ان سائق سيارة دهس شرطيين من الشرطة الفيدرالية الاميركية في وسط واشنطن وتحديدا في شارع الاستقلال وانه بعد توقف سيارته نزل منها ليحاول طعن رجال الشرطة الا انه أصيب بعد اطلاق النار عليه . وقد أصيب الشرطيين بجروح كما نقل المهاجم الى المستشفى بعد ان عاجله رجال الشرطة باطلاق النار عليه .

وقد منعت الشرطة الفيدراليه خروج السيارات او دخولها الى وسط العاصمة واغلقت كل الطرقات المؤدية الى جادة الاستقلال حيث مبنى الكابيتول حيث يقع الكونغرس ومجلس الشيوخ الاميركي وعلى مسافة غير بعيدة من البيت الابيض.وتسبب الاغلاق للطرقات باحتجاز الالاف من الموجودين في المباني المذكورة بسبب اغلاق المنطقة بالكامل .