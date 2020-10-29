الولايات المتحدة تقدم شكوى بشأن شحنات صواريخ إيرانية صادرتها البحرية الأمريكية

رفعت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس شكوى مدنية تتعلق بشحنات صواريخ إيرانية صادرتها البحرية الأمريكية من قوات الحرس الثوري الإيراني خلال عملية عبور.وتأتي خطوة وزارة العدل تزامنا مع فرض سلطات البلاد عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.