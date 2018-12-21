مطار غاتويك في لندن يوقف الرحلات بعد تقارير عن الاشتباه بطائرة من دون طيار

أعلنت السلطات البريطانية، مساء اليوم الجمعة 21 ديسمبر/كانون الأول، مجددا إغلاق مطار "غاتويك" في العاصمة لندن، بسبب تهديدات طائرات بدون طيار.

ونقلت وكالتا "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" عن السلطات البريطانية، إنه تم إغلاق حركة الطيران في المطار، تحديدا الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

طائرتان تسببان الارتباك فى لندن... واشتباه في التجسس بألمانيا وقالت المتحدثة باسم مطار غاتويك، إنه تم وقف حركة الطيران، بعد مشاهدة طائرة أخرى بدون طيار، بعد 3 أيام من حالة اضطراب الطيران في واحد من أكثر المراكز الجوية الأكثر ازدحاما في أوروبا، خاصة في أعياد الميلاد.

وكانت حركة الطيران اضطربت بنفس المطار، أمس الخميس، بسبب تحليق طائرتين من دون طيار في المجال الجوي لمطار غاتويك، مما أدى إلى إعادة فتح مدرج الإقلاع والهبوط في الثالثة فجرا بتوقيت غرينيتش وغلقه مجددا بعد 45 دقيقة.

وقال مطار غاتويك في بيان له، إن "الطائرات لن يمكنها المغادرة في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى. واعتذر المطار على تويتر للركاب المتأثرين مشيرا إلى أن السلامة هي "الأولوية الأولى".