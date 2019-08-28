أفاد مصدر RT، اليوم الأربعاء، بأن حسابات "حكومة الوفاق" الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت لاختراق، مضيفا أن البيان الذي نشر حول استقالة المجلس الرئاسي مزور.

من جهته نشر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تغريدة على موقع "تويتر" نفى فيها ما ورد في البيان، مؤكدا أنه مزور.