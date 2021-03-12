الكويت توقف حركة الملاحة ومناولة البضائع في 3 موانئ لسوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، الجمعة، توقف حركة الملاحة البحرية ومناولة البضائع والحاويات في 3 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في تنويه على حسابها بـ"تويتر" أنه تم "وقف حركة الملاحة البحرية ومناولة البضائع والحاويات في موانئ الشعيبة والدوحة والشويخ، نظراً لسوء الأحوال الجوية".