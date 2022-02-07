الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات قرب قصر الرئاسة في الخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المحتجين بالخرطوم ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه رئيس مجلس السيادة السوداني منذ أشهر.