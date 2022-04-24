هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي البلاد وذكر مراسلنا أن قاعدة زليكان العسكرية في محافظة نينوى شمالي العراق، تعرضت مساء اليوم الأحد لهجوم صاروخي وأضاف، أن 6 صواريخ سقطت في محيط القاعدة وتتعرض قاعدة زليكان بشكل مستمر إلى قصف صاروخي من "أطراف مجهولة".