الدفاع المدني في اللاذقية السورية يُصرح لم يتم الإبلاغ عن أي اضرار في الأبنية نتيجة الهزة الأرضية الأخيرة

أكد قائد فوج إطفاء محافظة اللاذقية السورية، المقدم مهند جعفر، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في الأبنية حتى الان نتيجة الهزة الأرضية التي تأثرت بها المحافظة مساء اليوم الاثنين.

وقال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد لإذاعة "شام إف إم": "كل المدن السورية تأثرت في الهزة التي وقعت قبل قليل، وهي من الهزات الارتدادية للزلزال الكبير الذي حدث في 6 فبراير".

وأضاف: "شدة الهزة بحسب ما سجلته المحطات 6 درجات على مقياس ريختر.".

وأكمل: "قد يكون هناك خطر لأن الأبنية متضررة جراء الزلزال الأخير".

وأفاد مراسلينا في لبنان وسوريا مساء اليوم، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.4 درجات، شعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين ومنطقة أنطاكيا جنوب تركيا.