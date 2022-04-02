الكرملين يعلن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية
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الكرملين يعلن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية

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العرب اليوم - الكرملين يعلن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية

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موسكو - العرب اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية

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الكرملين يعلن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية الكرملين يعلن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية



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