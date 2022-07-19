طائرات حربية إسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من المواقع في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل صوب عدة مواقع في بيت حانون ما أدى إلى تدميرها.

وشوهدت النيران وألسنة الدخان تتصاعد من المكان، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.