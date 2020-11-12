محمد بن سلمان يتوعد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة
آخر تحديث GMT18:58:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

محمد بن سلمان يتوعد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة

العرب اليوم -

العرب اليوم - محمد بن سلمان يتوعد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة

الأمير محمد بن سلمان
الرياض - العرب اليوم

تطرق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إلى جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال في كلمة له تعقيبا على الكلمة التي ألقاها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمام مجلس الشورى إن "ظاهرة التطرف كانت بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتابع: "لم يكن القضاء عليها خيارا مطروحا من الأساس. ولا السيطرة عليها أمرا واردا. لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر".
وأضاف وزير الدفاع السعودي: "خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا ومتخفيا ومنزويا. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديين سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداً بوجوده بينهم مرة اخرى."

وواصل "أن خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الانسان كمبرر. هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاد من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية. وإننا نأمل ان يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لان ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب".

وأشار ولي العهد السعودي في خطابه إلى أنه "منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية. بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل أنه بين عام 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيين إلى داخل المقرات الأمنية نفسها. ومنذ منتصف عام 2017، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني فانخفض عدد العمليات الارهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ "صفر" عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة".

وأكد الأمير محمد بن سلمان في كلمته:

"عملنا اليوم أصبح استباقيا، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا".
وفيما يخص الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، ذكر ولي العهد السعودي في كلمته: "لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة. ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوا على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكميا على مدى 30 سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية".

وأردف: "هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيرا أو صغيرا. نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محمد بن سلمان يتوعد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة محمد بن سلمان يتوعد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة



أخبار ذات صلة

GMT 18:25 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" في الجوف
العرب اليوم - الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" في الجوف

GMT 18:21 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

البرهان يناقش مع المبعوث البريطاني الأوضاع في إقليم تيغراي
العرب اليوم - البرهان يناقش مع المبعوث البريطاني الأوضاع في إقليم تيغراي

GMT 18:16 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية
العرب اليوم - "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية

GMT 18:13 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 74 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
العرب اليوم - مقتل 74 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

GMT 18:09 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

وصول جثمان الأمير خليفة بن سلمان إلى البحرين
العرب اليوم - وصول جثمان الأمير خليفة بن سلمان إلى البحرين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تحرص اللبنانية على اختيار الفساتين التي تبرز قوامها الرشيق

طُرق تنسيق البنطال الجينز للمرأة بعد سن الخمسين

بيروت - العرب اليوم

تخطف شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الأنظار دائما بإطلالاتها فتسحرنا بأناقتها على المسرح، أما في لوكاتها الكاجوال فتعتمد صيحات عصرية وشبابية، وكما تحرص على اختيار الفساتين التي تبرز قوامها الرشيق، كذلك تختار البنطال الجينز الذي يناسب قوامها وتنسّقه بطريقة تبرز فيه خصرها النحيف.وتتميّز قصة البنطال الجينز الفلير Flare بالوسع الشديد من بعد الركبتين وحتى الأسفل، وتتلاءم هذه القصة مع ذوات الخصر النحيف والأكتاف العريضة.وأطلت كرم مؤخراً بإطلالة كاملة بالجينز نسّقت فيها البنطال مع قميص باللون نفسه، تميّزت بالأكمام الطويلة وقصة الأكتاف الأوف شولدرز. وفي لوك آخر، نسّقت مع البنطال التوب الفوشيا بقماش الساتان وأكملت اللوك بحزام غوتشي. نسّقي على طريقة نجوى كرم البنطال الجينز مع الجاكيت الدنيم، فقد اختارت نجوى البنطال السكيني مع ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:32 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز اتجاهات الألوان اللافتة لأزياء ربيع وصيف 2021 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الألوان اللافتة لأزياء ربيع وصيف 2021 تعرّفي عليها

GMT 02:29 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا
العرب اليوم - تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا

GMT 02:52 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لتزيين حفل الزفاف باستخدام أحجار اللؤلؤ تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار لتزيين حفل الزفاف باستخدام أحجار اللؤلؤ تعرفي عليها

GMT 09:43 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

جولة "صعبة" مِن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العرب اليوم - جولة "صعبة" مِن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

GMT 02:59 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

باسم يوسف يعود إلى الشاشة من جديد ببرنامج بعيد عن السياسة والسخرية
العرب اليوم - باسم يوسف يعود إلى الشاشة من جديد ببرنامج بعيد عن السياسة والسخرية

GMT 01:07 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أبرز إطلالات النجمات في حفل جوائز "إم تي في إيما"2020
العرب اليوم - تعرفي على أبرز إطلالات النجمات في حفل جوائز "إم تي في إيما"2020

GMT 00:34 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل مواقع التنزه في لندن واستكشف معالمها
العرب اليوم - تعرف على أجمل مواقع التنزه في لندن واستكشف معالمها

GMT 01:05 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

ثيمات زفاف مستوحاة من الثقافة الهندية لعروس خريف 2020 تعرفي عليها
العرب اليوم - ثيمات زفاف مستوحاة من الثقافة الهندية لعروس خريف 2020 تعرفي عليها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 23:35 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

نبوءة الفلكي اللبناني "ميشال حايك" بشأن الانتخابات الأميركية تتحقق
العرب اليوم - نبوءة الفلكي اللبناني "ميشال حايك" بشأن الانتخابات الأميركية تتحقق

GMT 00:45 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

معادلة شهيرة للبحث عن حياة فضائية تلهم طريقة جديدة للتنبؤ بانتشار "كوفيد-19"
العرب اليوم - معادلة شهيرة للبحث عن حياة فضائية تلهم طريقة جديدة للتنبؤ بانتشار "كوفيد-19"

GMT 20:10 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

رينو تحول Megane الشهيرة لمركبة آية في الأناقة
العرب اليوم - رينو تحول Megane الشهيرة لمركبة آية في الأناقة

GMT 01:36 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

حقائق تُكشف للمرة الأولى عن العيش في محطة الفضاء الدولية
العرب اليوم - حقائق تُكشف للمرة الأولى عن العيش في محطة الفضاء الدولية

GMT 00:39 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

مسبار أميركي يجهز كبسولة بعينات كويكب بينو
العرب اليوم - مسبار أميركي يجهز كبسولة بعينات كويكب بينو

GMT 20:07 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

ثعبان يتسبب بإضاءة مصباح فحص محرك سيارة فورد موستانج
العرب اليوم - ثعبان يتسبب بإضاءة مصباح فحص محرك سيارة فورد موستانج

GMT 04:34 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

"تويوتا" تُعلن عن "هايلكس" بمحرك ديزل 204 أحصنة
العرب اليوم - "تويوتا" تُعلن عن "هايلكس" بمحرك ديزل 204 أحصنة

GMT 02:10 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا تعتزم نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الاصطناعية في مدارات الأرض
العرب اليوم - روسيا تعتزم نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الاصطناعية في مدارات الأرض

GMT 20:04 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

السيارات السيدان والهاتشباك من المصطلحات التي تطلق على أنواع معينة
العرب اليوم - السيارات السيدان والهاتشباك من المصطلحات التي تطلق على أنواع معينة

GMT 16:44 2020 السبت ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

"المركزي" المغربي يُعلِن تراجُع متوسّط سعر الإقراض إلى 4.3%
العرب اليوم - "المركزي" المغربي يُعلِن تراجُع متوسّط سعر الإقراض إلى 4.3%

GMT 15:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين
العرب اليوم - تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين

GMT 14:59 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الطُرُق لحماية طلاء السيارة الخارجي من العوامل الجوية
العرب اليوم - أبرز الطُرُق لحماية طلاء السيارة الخارجي من العوامل الجوية

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 19:13 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

احتفلت بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات بعيد تأسيسها مؤخرا
العرب اليوم - احتفلت بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات بعيد تأسيسها مؤخرا

GMT 09:37 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

توفير الإنترنت الفضائي العالي السرعة لأجزاء نائية من الأرض باستخدام أقمار صناعية
العرب اليوم - توفير الإنترنت الفضائي العالي السرعة لأجزاء نائية من الأرض باستخدام أقمار صناعية

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 01:27 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقّعات مُرعبة يشيب لها الرأس خلال أيام
العرب اليوم - خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقّعات مُرعبة يشيب لها الرأس خلال أيام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab