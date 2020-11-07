جونسون يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية
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جونسون يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

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العرب اليوم - جونسون يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
لندن - العرب اليوم

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء يوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وقال جونسون: "أمريكا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولويات المشتركة".من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بأنه "رغم بقاء بعض عمليات الفرز، إلا أنه اتضح الآن أن جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".

يتبع..

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جونسون يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية جونسون يهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية



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