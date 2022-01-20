الرئيس العراقي برهم صالح يؤكد انفتاح بلاده على المجتمع الدولي

أكد الرئيس العراقى برهم صالح اليوم /الخميس/ انفتاح بلاده على المجتمع الدولي وتعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية. جاء تأكيد صالح خلال تسلمه في "قصر السلام" بالعاصمة بغداد اليوم أوراق اعتماد 12 سفيرا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية. وأكد الرئيس العراقي خلال استقباله السفراء، "دعم التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي طليعتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والأوضاع الصحية والبيئية ومواجهة التغير المناخى". وعبر صالح عن تمنياته للسفراء بـ "النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم". من جهتهم، قدم السفراء شكرهم وتقديرهم للرئيس العراقي، مؤكدين تطلع بلدانهم لـ"تعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، ودعم أمنه واستقراره". يذكرأن، أكد المجلس الوزارى للأمن الوطنى بالعراق أن العمليات الإرهابية التي تشهدها العاصمة بغداد تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي . وذكر المجلس - في بيان له عقب اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ، حسبما افادت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين - أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام في العراق. وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده العراق وأن لا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه. ولفت إلى أن الكاظمي شدد على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة.