ذكرت مصادر حقوقية في شمال سورية، أن أحد أفراد الشرطة قتل بتفجير عبوة ناسفة في مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.وقالت المصادر إن العبوة استهدفت سيارة يرجح أنها كانت تقل ضابطا في الشرطة الموالية لتركيا في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع قرب مسجد الإحسان، وأدى أيضا إلى إصابة شخص آخر كان برفقته.وكانت مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا أيضا في ريف حلب الشمالي الشرقي شهدت انفجار دراجة نارية مفخخة، أسفر عن مقتل شخص وجرح 7 آخرين.