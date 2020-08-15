دمشق - العرب اليوم
ذكرت مصادر حقوقية في شمال سورية، أن أحد أفراد الشرطة قتل بتفجير عبوة ناسفة في مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.وقالت المصادر إن العبوة استهدفت سيارة يرجح أنها كانت تقل ضابطا في الشرطة الموالية لتركيا في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع قرب مسجد الإحسان، وأدى أيضا إلى إصابة شخص آخر كان برفقته.وكانت مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا أيضا في ريف حلب الشمالي الشرقي شهدت انفجار دراجة نارية مفخخة، أسفر عن مقتل شخص وجرح 7 آخرين.
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