الأمن التونسي يوقف 53 مهاجرًا غير شرعي

أوقفت وحدات الأمن التونسي 53 مهاجرًا غير شرعي بمحافظتي صفاقس ونابل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم، أن الوحدات الأمنية أوقفت في عمليات متفرقة خلال اليومين الماضيين 47 مهاجرًا غير شرعي، بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقاً من شواطئ جبنيانة بمحافظة صفاقس، باتجاه الأراضي الأوروبية.

من جانب آخر أعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، أنه تم إيقاف ستة أشخاص بمدينة قليبية بمحافظة نابل، وهم بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا.

وقد تم التحفظ على جميع المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.