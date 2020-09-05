مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

تواصل مصر دعمها للدول العربية الشقيقة، انطلاقا من مكانتها بين تلك الدول، التى تضعها دائما موضع المسئولية عن جميع أشقائها وفى هذا الإطار، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة.