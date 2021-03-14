قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، حبس 3 متهمين احتياطياً في واقعة مقتل سيدة بمنطقة السلام شرق القاهرة الخميس الماضي، كانت قضيتها شغلت الرأي العام المصري ومواقع التواصل تحت اسم "طبيبة السلام".وقالت النيابة العامة في بيانها، إنه "في 11 مارس تم إبلاغ النيابة بوفاة ربة منزل وليست طبيبة، ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء 3 متهمين على شخص داخل مسكنها".

وأفادت تحريات بأن إحدى الشهود، وهي جارة الضحية، قالت إنها رأت من نافذة شُرفة المجني عليها أن المتهمين الثلاثة قيدوا شخصاً داخل المسكن، وأن المجني عليها أسرعت وقتها نحو الشرفة وألقت نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة.وأضافت النيابة العامة في بيانها، إن الشخص الذي قيده المتهمون الثلاثة "باقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيًا تعدي أيٍّ من المتهمين عليها".