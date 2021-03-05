قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان ديرلايين، إن الاتحاد اتفق مع الولايات المتحدة، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية النزاع بين إيرباص وبوينغ 4 أشهر.