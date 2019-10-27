وزير الداخلية الفرنسي يطلب من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا بعد مقتل البغدادي
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وزير الداخلية الفرنسي يطلب من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا بعد مقتل البغدادي

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العرب اليوم - وزير الداخلية الفرنسي يطلب من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا بعد مقتل البغدادي

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
باريس - العرب اليوم

وزير الداخلية الفرنسي يطلب من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا بعد مقتل البغدادي

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وزير الداخلية الفرنسي يطلب من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا بعد مقتل البغدادي وزير الداخلية الفرنسي يطلب من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا بعد مقتل البغدادي



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