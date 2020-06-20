مجلس مشايخ ترهونة نعلن تأييدنا المطلق لما جاء في خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا
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مجلس مشايخ ترهونة "نعلن تأييدنا المطلق لما جاء في خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا"

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العرب اليوم - مجلس مشايخ ترهونة "نعلن تأييدنا المطلق لما جاء في خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
طرابلس-العرب اليوم

أكد مجلس مشايخ ترهونة تأييدهم المطلق لما جاء في خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا ، ويؤكد على ضرورة البدء الفوري في تطبيق ما جاء فيه.

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مجلس مشايخ ترهونة نعلن تأييدنا المطلق لما جاء في خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا مجلس مشايخ ترهونة نعلن تأييدنا المطلق لما جاء في خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا



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