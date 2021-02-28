الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصاروخ باليستي ومسيرات مفخخة

أدانت دولة الإمارات، محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصاروخ باليستي ومسيرات مفخخة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.وفى وقت سابق أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، صباح الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة سادسة أطلقتها ميليشيا باليمن باتجاه المملكة.