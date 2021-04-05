الكاظمي يعلن أن العراق يؤكد دعمه للأردن في بسط هيبة الدولة والقانون

قال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، إن العراق يدعم الأردن في بسط هيبة الدولة والقانون.وأضاف البيان أن "موقف العراق ثابت تجاه أمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبدالله الثاني، باعتباره مكملاً متلازماً لأمن العراق واستقراره".