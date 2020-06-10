الجزائر تسجل 8 وفيات و102 إصابة جديدة بكورونا

حافظت مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر على استقرارها، بتسجيل 102 إصابة و8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10484 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 732 حالة.

وحسب الوزارة، فإن 123 مريضا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليصل مجموع المتعافين الى 7074.

المصدر: النهار