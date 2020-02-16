العاهل الأردني وولي عهده يغطسان لتنظيف مياه العقبة

نشرت "الجمعية الأردنية الملكية لحماية البيئة البحرية" مقطع فيديو للملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، وهما يشاركان في حملة تنظيف خليج العقبة.

وأرفقت الجمعية مقطع الفيديو المنشور على "فيسبوك" بالتعليق: "نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها، وحمايتها واجب علينا جميعا".