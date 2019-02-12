النائب العام المصري يأمر بحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع منافية للآداب

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صورا أو موادا مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.

وذكرت النائب العام في بيان له، أن ذلك يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة مدينة نصر.