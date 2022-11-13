نائب الرئيس التركي يُصرح امرأة نفذت الهجوم الإرهابي وسط إسطنبول

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، أن منفذ الهجوم الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، كانت امرأة.

ووفقا له، فإن عدد المصابين في انفجار اسطنبول ارتفع إلى 81، اثنان منهم في حالة خطيرة