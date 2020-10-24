انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف

نقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع، أن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط تحمل العلم الروسي في بحر آزوف جنوب غربي روسيا.وقال المصدر: "تعرضت ناقلة (الجنرال آزي أصلانوف) في بحر آزوف، التي ترفع العلم الروسي، إلى انفجار، لم تعرف ماهيته بعد".وأضاف: "الناقلة كانت فارغة من الحمولة وقت وقوع الانفجار"، مرجحا أن يكون السبب "بخار الوقود المتبقي".