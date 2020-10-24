انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف
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انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف

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العرب اليوم - انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف

روسيا
روسيا - العرب اليوم

نقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع، أن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط تحمل العلم الروسي في بحر آزوف جنوب غربي روسيا.وقال المصدر: "تعرضت ناقلة (الجنرال آزي أصلانوف) في بحر آزوف، التي ترفع العلم الروسي، إلى انفجار، لم تعرف ماهيته بعد".وأضاف: "الناقلة كانت فارغة من الحمولة وقت وقوع الانفجار"، مرجحا أن يكون السبب "بخار الوقود المتبقي".

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف



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