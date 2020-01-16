رئيس مجلس النواب الليبي يُؤكّد على الاستعانة بمصر حال التدخّل التركي

أكّد رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، المستشار عقيلة صالح، أنه في حال التدخل التركي وإرسال قوات لاحتلال ليبيا فستتم الاستعانة بالدول العربية.وأضاف في حواره مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، الخميس: "أعتقد بأنه عند نقطة الصفر ومحاولة احتلال ليبيا، لن يتردد أحد من العرب، خاصة أن ليبيا لها تاريخها المشرف في الوقوف إلى جانب العرب سواء مصر أو الجزائر والدول الأخرى العربية، وبالتالي نعتقد بأن العرب سيكون لهم موقفهم الجاد في هذه الحالة".وأوضح عقيلة صالح أنه حتى الآن لا تحتاج ليبيا إلى مساندة عسكرية، لكن

إذا تدخلت تركيا حسب تهديدات الرئيس التركي فإنه لا مناص من الاستعانة بمصر أو الجزائر أو غيرهما من الدول الأخرى فالعرب هم الأولى.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس قبل أيام من موعد مؤتمر برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.وقالت تركيا، في وقت سابق إنها أرسلت فريق تدريب وتعاونا يعمل الآن في ليبيا، وقال أردوغان اليوم إن تركيا بدأت نشر قواتها في ليبيا وإنها ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان

الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها.وتستضيف ألمانيا الأحد مؤتمرا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا، ووجهت الدعوة لحفتر والسراج لحضور المؤتمر لكن لم يتضح ما إذا كانا سيحضران.ووقعت تركيا وليبيا اتفاقين في نوفمبر أحدهما بشأن التعاون العسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، وقال أردوغان ‬الخميس إن بلاده ستبدأ قريبا في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط.