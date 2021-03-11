الخارجية الإيرانية توجه رسالة للسعودية

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تغريدة على "تويتر"، أشار فيها إلى مضي 6 أعوام على التدخل السعودي في اليمن.وخاطب السعودية وحلفاءها قائلا: "مرت 6 أعوام دون تحقيق المزاعم الواهية حول غزو اليمن في 3 أسابيع.. لقد حان الوقت لتستيقظوا".

وأضاف أن السعودية تواصل من جديد انتهاك المبادئ الأخلاقية بقصف الشعب اليمني المحاصر والمحروم.وتابع: "ينبغي على السعودية أن توقف هذه المجازر وتضع حدا لحربها ضد المسلمين والعرب".