الراعي يدعو إلى اجتماع روحيّ طارىء في بكركي بمشاركة البطاركة

دعا البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الى اجتماع طارىء لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان بمشاركة اصحاب الغبطة البطاركة الاورثوذكس، يعقد في الصرح البطريركي في بكركي يوم الاربعاء المقبل في 23 الجاري الساعة 9:30 صباحًا، وذلك للبحث في الاوضاع المأساوية التي آلت اليها البلاد في ضوء التظاهرات الشعبية ومطالبها المحقة وعلى أثر صدور مقررات اجتماع مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا.