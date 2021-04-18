مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية
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مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

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العرب اليوم - مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

ولاية تكساس الأميركية
واشنطن -العرب اليوم

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، الأحد، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، في ثاني حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد.

يتبع...

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مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية



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