مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، الأحد، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، في ثاني حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد.

يتبع...