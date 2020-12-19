إصابات كورونا في بريطانيا تتجاوز المليونين

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم السبت 27052 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 28507 إصابات يوم الجمعة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 2004219.

كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 534 وفاة بالفيروس، ارتفاعا من 489 في اليوم السابق، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 67075.

يذكر أن الحكومة قالت إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، ما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد في لندن ومناطق أخرى من البلاد.