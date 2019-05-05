دار الافتاء المصرية تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الاثنين 6 مايو / أيار، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد 5 مايو.

وقالت الصحف، إن الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أعلن نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريا، مؤكدا أن يوم الأحد 5 مايو هو المتمم لشهر شعبان وغدا الاثنين 6 مايو أول أيام رمضان.