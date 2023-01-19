مقتل شخص وجرح اثنين في إطلاق نار بواشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن امرأة قتلت، فيما أصيب اثنان آخران في إطلاق نار في جنوب شرق العاصمة واشنطن.وبحسب شرطة العاصمة فإن إطلاق النار وقع بالقرب من حدود العاصمة مع مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، معلنة أن امرأة توفيت في مكان الحادث، وأصيب رجل وفتى يبلغ من العمر 15 عامًا.

وقال قائد المنطقة السادسة دارنيل روبنسون إن المرأة الأربيعينية أصيبت برصاصة في الرأس، فيما أصيب المراهق بكتفه، والرجل شابًا في ساقه.وأضاف روبنسون أنه جاري معالجة المراهق ، ويلاحق المشتبه به بتهم حمل مسدس بدون ترخيص وجرائم أخرى تتعلق بالأسلحة النارية. وذكر أنه لم تتضح بعد مزيدًا من التفاصيل، مؤكدا أن الشرطة تبحث عن المشتبه به.