أمير قطر يبدأ جولة تشمل تونس والأردن والجزائر

يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غدا الأحد زيارات رسمية تشمل الأردن وتونس والجزائر. وخلال الزيارات التي ستستغرق ثلاثة أيام سيبحث أمير قطر مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع بلاده في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية ذات الاهتمام المشترك. وتمثل زيارة أمير قطر إلى الأردن، الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017.هذا وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن أمير قطر سيصل في زيارة رسمية إلى تونس يوم الاثنين المقبل. وأضاف البيان أن أمير قطر سيكون على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي شريف العمادي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، وتستمر يومي الاثنين والثلاثاء.