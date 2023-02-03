استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حوارة جنوبي نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بـ"استشهاد شاب، مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس".

وأوضح مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن "الشاب عبد الله سميح أحمد قلالوة (26 عاما)، من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال".

وأضاف أن طواقم المركز "تسلمت جثمان الشهيد وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس".

وبحسب "وفا"، فإنه "بارتقاء الشاب قلالوة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، إلى 36 شهيدا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة".