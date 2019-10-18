مواجهات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة

اندلعت مواجهات بين متظاهرين يرتدون أقنعة وقوات الأمن وسط مدينة برشلونة، اليوم الجمعة، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لسجن قادة يدعون لاستقلال إقليم كتالونيا.

ورشق المحتجون رجال الشرطة بالحجارة والعلب المعدنية، وأحرقوا صناديق النفايات واستخدموها في إغلاق أكبر شوارع المدينة، فيما فشلت محاولات عناصر الأمن في دفع جموع المحتجين نحو الأرصفة.

في المقابل، اتسمت تجمعات جماهيرية أخرى في المدينة بالسلمية، حيث تم خلالها التنديد بسجن 9 قادة كتالونيين لفترات طويلة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إنه أعطى الضوء الأخضر لإرسال تعزيزات أمنية جديدة إلى ضواحي مدينة برشلونة من أجل حفظ السلم هناك.