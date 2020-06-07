اليمن ترحب بمبادرة مصر للوصول الى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا

رحبت الجمهورية اليمنية بالمبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للوصول الى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا وفقاً لقرارات الامم المتحدة وعلى اساس مبدأ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها .

وأشادت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بجهود مصر، مؤكدة دعم الجمهورية اليمنية للأشقاء في ليبيا من اجل التوصل إلى حل سياسي شامل للازمة الليبية وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام ليبيا .