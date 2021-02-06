الخارجية الأميركية تصرح ندعم الشعب الليبي فى سعيه لإنهاء الصراع

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تدعم الشعب الليبي فى سعيه لإنهاء الصراع كما تدعم الرؤية الليبية لتحقيق السلم عبر حكومة جامعة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة قالت استيفاني ويليامز، إنه يجب ‏على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.