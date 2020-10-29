وزير الخارجية الإيراني يصرح بأن التطرف لا يؤدي إلا إلى مزيد من التطرف

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن طهران تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية.وقال ظريف: "يجب أن يعلم الجميع أن التطرف لا يؤدي إلا إلى مزيد من التطرف وأن السلام لا يمكن تحقيقه من خلال الاستفزازات البغيضة".وشدد ظريف على أنه ينبغي استبدال الكراهية والتحريض والعنف بالمنطق والعقلانية.

يتبع..