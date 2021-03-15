البيت الأبيض يعلن أن بايدن يرحب بمساعدة ترمب للوصول إلى الجمهوريين المترددين في أخذ اللقاح

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث عن طرق للوصول إلى الجمهوريين المترددين في الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وأنها ترحب بمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "مسؤولي الصحة يتواصلون مع المحافظين الآخرين للوصول إلى الجمهوريين".