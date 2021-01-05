الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر
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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر

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العرب اليوم - الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر

الأمين العام للأمم المتحدة
واشنطن _ العرب اليوم

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر



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