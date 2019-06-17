النائب العام المصري يؤكد النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة
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النائب العام المصري يؤكد النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة

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العرب اليوم - النائب العام المصري يؤكد النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط
القاهرة -العرب اليوم

النائب العام المصري يؤكد النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة

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النائب العام المصري يؤكد النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة النائب العام المصري يؤكد النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة



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النائب العام المصري يؤكد النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة النائب العام المصري يؤكد النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة



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