وفاة 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين في تصادم بين قطار وحافلة ركاب في حلوان جنوب القاهرة
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وفاة 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين في تصادم بين قطار وحافلة ركاب في حلوان جنوب القاهرة

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العرب اليوم - وفاة 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين في تصادم بين قطار وحافلة ركاب في حلوان جنوب القاهرة

حادث التصادم الذي وقع بين قطار وأتوبيس نقل عمال تابع لأحد المصانع
القاهرة - العرب اليوم

لقي 4 عمال مصرعهم، وأصيب 26 آخرين في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وحافلة نقل عمال تابع لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو فى حلوان.وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى مكان التصادم، ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.

وكشف مصدر مطلع في هيئة السكة الحديد، عن وقوع حادث تصادم قطار بضائع بحافلة  نقل جماعي منذ قليل، في كفر العلو بحلوان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث التصادم، وستشكل لجنة فنية من الهيئة، لإرسالها إلى مقر الحادث، للوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل الخاصة به.
وقال مصدر مطلع، إن جميع الوفيات نساء، بينهن جثتان مجهولتان، كما أن المصابين من النساء، وهن عاملات في مصنع ملابس.

النقل المصرية تكشف تفاصيل حادث قطار حلوان

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر أن حادثة حلوان وقعت أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين – العباسية مع سيارتي نقل ركاب صغيرتين "ميني باص" كانتا متوقفين على السكة.وأشار بيان الهيئة، إلى أن "الباصين كانا متوقفين بشكل متعارض مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات".

وأضاف: "حاول سائق القطار التوقف لكنه لم يتمكن من ذلك، مما أدى إلى احتكاكه بإحداهما واصطدامه بالأخرى".وأشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أن 4 عاملات لقين مصرعهن وأصيبت 26 أخريات في الحادث.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي"، لافتا إلى أن "الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد".أكد على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

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وفاة 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين في تصادم بين قطار وحافلة ركاب في حلوان جنوب القاهرة وفاة 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين في تصادم بين قطار وحافلة ركاب في حلوان جنوب القاهرة



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