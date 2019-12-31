واشنطن تنفي انتهاك حرم سفارتها في بغداد ولا تخطط لإخلائها

نفت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاك حرم سفارتها في بغداد، مؤكدة سلامة موظفيها وعدم وجود خطط لإخلاء السفارة. وأكدت الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن السفير الأمريكي في رحلة خاصة مخطط لها مسبقا، وأنه سيعود إلى السفارة قريبا.

وحاول متظاهرون عراقيون اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النار في بوابتها وأحرقوا نقاط تفتيش حولها، احتجاجا على القصف الأمريكي لمواقع تابعة لـ "الحشد الشعبي". وأسفرت الاشتباكات بين حرس السفارة والمحتجين عن إصابة عشرات الأشخاص. ودعت السلطات العراقية المحتجين للابتعاد عن السفارة، وأكدت حرصها على حماية المقرات الدبلوماسية الأجنبية في البلاد. من جهته، حمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران المسؤولية الكاملة عن اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع "أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".